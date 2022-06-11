Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı İstanbul Fatih'te kalabalık alanlarda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. İstanbul Fatih'te kalabalık alanlarda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kalabalık noktalarda kişilerin dikkat dağınıklığından faydalanan bir şüphelinin, cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, iki ayrı yankesicilik suçuna yönelik ele geçirdikleri dijital materyalleri değerlendirerek şüphelinin Ş.T. olduğunu tespit etti. İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta yakalanan Ş.T, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. AA / Taha Erham Keleş - Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Fatih Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.