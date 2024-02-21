Fatih'te Yankesicilik Yapan Şüpheli Yakalandı
Fatih'te bir turistin cep telefonunu çalan yankesici şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, cep telefonu sahibine teslim edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fatih'te yankesicilik yaparak bir turistin cep telefonunu çalan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet'i gezen F.Ü'nün cep telefonunun bir yankesici tarafından çalındığını görünce hemen harekete geçti.
Şüpheli V.A. ekiplerce gözaltına alınırken, cep telefonu sahibine verildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.