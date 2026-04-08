Yangın Zamanı Panikleyen Mahkum 3. Kattan Atlarken Yaralandı

Güncelleme:
FATİH'te bir yangın sırasında 3. kat penceresinden atlayan Mesut K., ağır yaralandı. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Mesut K., panikleyerek pencereden aşağı düştü ve olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, ancak Mesut K. hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

FATİH'te yangın çıkan 3 katlı binadan atlayan Mesut K., ağır yaralandı. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Mesut K.'nın yola düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Sürreemini Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Mesut K., panikleyerek kendini 3'üncü kattaki pencereden aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mesut K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'ÇOCUK KENDİNİ YAKMIŞ, YANINCA DA PANİK OLMUŞ ATLAMIŞ'

Binanın bulunduğu sokakta yaşayan Gülseren Ayşe Deniz, "Çocuk kendini yakmış, yanınca da panik olmuş atlamış. Ambulanstaymış onu gördüm. Durumu ciddiymiş. Adam anlatıyor, 'Arkama düştü. Hurda gibi döküldü' diyor. Geçen hafta buradan taşınıp gittiler. Anahtarı alıp boş evde niye kalıyorsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
