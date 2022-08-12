(Fatih'te yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

FATİH'te gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan Xalit Seydo Botan Gewer kod adlı Mehdi Mıhçı'nın, bombalı eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

FATİH'te gözaltına alınan terör örgütü Pkk'nın dağ kadrosunda yer alan Xalit Seydo Botan Gewer kod adlı Mehdi Mıhçı'nın, bombalı eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kandilde bomba eğitimi veren Mıhçı'nın polis ve askeri hedef aldığı ve saldırı öncesi Kağıthane ile Fatih'te keşif yaptığı öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından ortak yapılan operasyonda, PKK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan ve örgüt içinde bomba eğitimi veren Xalit Seydo Gewer kod isimli Mehdi Mıhçı Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Nur Muhammet Bultan ismiyle düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Mıhçı'yla birlikte Civan Açıkel ve Mıhçı'yla irtibatta olduğu tespit edilen Kerem Şahin de aynı operasyonda gözaltına alındı. Mıhçı'nın yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

BOMBA YAPIMI KONUSUNDA UZMANLAŞARAK EĞİTİM VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Mıhçı'nın Fatih'te bombalı eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.