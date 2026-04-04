Haberler

Fatih'te yabancı uyruklu kuryenin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir yabancı uyruklu kuryenin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Edirne'de yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Balabanağa Mahallesi'nde 31 Mart'ta yabancı uyruklu kuryenin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınırdan kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin saldırı eylemi sonrasında taksiye binerek uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay

Balabanağa Mahallesi Zeynep Kamil Sokak'ta 31 Mart'ta kimliği belirsiz kişi, özel bir firmada kurye olarak çalışan Kazakistan uyruklu Arif İsmailov'a silahla ateş ettikten sonra kaçmış, ağır yaralanan İsmailov hastanede yaşamını yitirmişti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi sınıra yakın bir noktada yaya olarak yakalamıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba