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Fatih'te vincin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Fatih'te vincin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Fatih'te sepetli vincin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Fatih'te sepetli vincin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 34 GGV 199 plakalı sepetli vinç çalışma yaparken devrildi. Kaza sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Fatih Güncel Haberler

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