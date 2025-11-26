Haberler

Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te yapılan bir operasyonda, üzerine 1 kilo 100 gram uyuşturucu bulunan şüpheli H.E. yakalandı. Evinin aramasında ise 5 kilo 759 gram daha uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Polis ekipleri, 24 Kasım'da Aksaray Mahallesi'ndeki bir sokakta şüphelendiği kişiye "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli H.E'nin elindeki poşetten 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bulunan 5 kilo 759 gram uyuşturucu ile hassas teraziye de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

