Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

FATİH'te uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüpheliyle birlikte 1 kilogram 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ali A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir ev tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda Suriye uyruklu olduğu tespit edilen Ali A. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 kilogram 500 gram metamfetamin, 55 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 kilogram 300 gram hammadde ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarda Şüpheli Ali A.'nın uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.