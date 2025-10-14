Haberler

Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Gözaltına Alındı
Fatih'te, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aranan ve 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Operasyonda 1 kilo 500 gram uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi.

Fatih'te, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve benzer suçlardan aranan hükümlü gözaltına alındı.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler çevrede aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 3, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan bir kaydı bulunan A.A. yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 1 kilo 300 gram kimyasal madde ve 55 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
