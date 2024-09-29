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Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Polisi Fark Edince Kaçmaya Çalıştı

Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Polisi Fark Edince Kaçmaya Çalıştı
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FATİH'te, uyuşturucu ticaretinden aranması olan bir şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

FATİH'te uyuşturucu ticaretinden aranması olan şüpheli polisin takibiyle yakalandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletli şüpheli denetim yapan polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan aranması olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalandığı o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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