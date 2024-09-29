Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Polisi Fark Edince Kaçmaya Çalıştı

FATİH'te uyuşturucu ticaretinden aranması olan şüpheli polisin takibiyle yakalandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletli şüpheli denetim yapan polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan aranması olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalandığı o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.