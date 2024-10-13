Üye Girişi
Haberler

Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilirken, bir miktar uyuşturucu ve mermi ele geçirildi. Şüpheli C.U. gözaltına alındı.

FATİH'te bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, dairede bir miktar uyuşturucu bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından 10 Ekim Perşembe günü saat 14.15 sıralarında, Koca Mustafapaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda dairede bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, şüpheli C.U. yakalanarak gözaltına alındı. Dairede yapılan aramalarda bin 610 gram kenevir, 11 gram esrar ve 4 adet mermi bulundu. Diğer yandan C.U.'nun 'Uyuşturucu kullanma', 'Tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hırsızlık' suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan C.U., '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika İstanbul 3-sayfa Güncel Hukuk Fatih Suç

İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali

Elebaşı Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi
Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.