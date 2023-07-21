Fatih'te uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyyid Ömer Mahallesi'nde bir kadının sokak aralarında uyuşturucu satışı yaptığı ve evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kadının evinde yapılan aramada, bir kısmı oyuncak ayı içinde olan toplam 122 gram uyuşturucu madde, 51 uyuşturucu hap, 49 bin 930 lira, 240 avro, 56 dolar, sahte 31 bin lira ve 100 dolar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.C. tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.