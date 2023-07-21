Fatih'te uyuşturucu operasyonunda tutuklama
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Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyyid Ömer Mahallesi'nde bir kadının sokak aralarında uyuşturucu satışı yaptığı ve evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kadının evinde yapılan aramada, bir kısmı oyuncak ayı içinde olan toplam 122 gram uyuşturucu madde, 51 uyuşturucu hap, 49 bin 930 lira, 240 avro, 56 dolar, sahte 31 bin lira ve 100 dolar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.C. tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.
Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyyid Ömer Mahallesi'nde bir kadının sokak aralarında uyuşturucu satışı yaptığı ve evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adresi izlemeye alan ekipler kadını sokakta bir kişiye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.
Kadın şüpheli S.C'nin evinde yapılan aramada, bir kısmı oyuncak ayı içinde olan toplam 122 gram uyuşturucu madde, 51 uyuşturucu hap, 49 bin 930 lira, 240 avro, 56 dolar, sahte 31 bin lira ve 100 dolar ile hassas terazi ele geçirildi.
Kadının uyuşturucu madde sattığı şüpheli A.D'nin üzerinde yapılan aramalarda ise 10,30 gram uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, şüpheli A.D. serbest bırakıldı.