Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: Koli Koli Uyuşturucu Ele Geçirildi

FATİH'te şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise koli koli uyuşturucu ele geçirildi.

Fatih'te dün gece saatlerinde Fatih Asayiş Büro Amirliğine bağlı Narkotim ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli Yusuf S.'nin üst aramasında 200 gram marihuana, 200 gram metamfetamin, 17 gram kokain, 154 hap ve 7 bin lira çıktı. Üst aramasının ardından şüphelinin Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan evinde de arama yapıldı. Evde Yapılan aramalarda bin 815 gram marihuana, 245 gram metamfetamin, 230 gram kokain, 54 ecstacy hap, 30 bin 380 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Yusuf S. ise gözaltına alındı. Öte yandan Yusuf S.'nin uyuştucu kullanımı ve intihara teşebbüsten suç kaydı olduğu öğrenildi.