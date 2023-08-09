FATİH'te Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Yakalandı

FATİH'te evini uyuşturucu imalatı yapmak için seraya çeviren bir kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

FATİH'te evini uyuşturucu imalatı yapmak için seraya çeviren bir kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivrikapı Mahallesinde oturan Ü.M.'nin (41) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ekipler bir süre şüpheliyi izledikten sonra Pazartesi günü, şüpheliye ait eve baskın düzenledi. Baskında Ü.M. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde uyuşturucu yetiştirebilmek için sera ve farklı düzenekler kurduğunu gören ekipler, evde yaptıkları aramalarda 3 kilo skunk, 2 adet saksıya dikili halde kenevir bitkisi, 490 gram kenevir bitkisi tohumu, 50 gram kenevir, 51 gram kubar ele geçirdi. Operasyonda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira paraya da polis ekipleri tarafından el konuldu. Şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.