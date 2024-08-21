FATİH'te Unutulan Çanta Fünye İle Patlatıldı

Olay, akşam saatlerinde Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Sultanahmet Durağında meydana geldi. Durakta bırakılan çantayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemelerde çantanın boş olduğu anlaşıldı. Şüpheli çanta nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından seferler normale döndü. Çantanın fünye ile patlatılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel