Fatih'te Türk Hava Yolları'nın servis minibüsü taksiye çarptı: 1 ağır yaralı

Kazada ağır yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Fatih'te Türk Hava Yolları'nın boş servis minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere daha sonra park halindeki başka bir araca çarpan taksinin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sularında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türk Hava Yollarının 34 FMN 902 plakalı boş servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 34 TCD 40 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi önce bariyerlere daha sonra ise yol kenarında park halindeki başka bir servis minibüsüne çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile birlikte taksi şoförü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan taksi sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle Kennedy Caddesi Eminönü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.