Fatih'te Turistleri Soyan İranlı Hırsızlar Yakalandı

Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtan İran uyruklu 3 kişi, kimlik kontrolü bahanesiyle durdurdukları turistlerin paralarını çaldı. İşledikleri bir suç sırasında cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

- Fatih'te İranlı sahte polisler turistin parasını böyle çaldı

İSTANBUL - Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtan İran uyruklu 3 kişi, kimlik kontrolü bahanesiyle durdurdukları turistlerin paralarını çaldı. İşledikleri bir suç sırasında cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Fatih Aksaray Caddesi 5 Kasım tarihinde meydana geldi. Polis olduğunu söyleyen kişiler K.T. adlı turisti durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Hırsızlar bu sırada tırnakçalık yöntemiyle turistin bin lirasını çaldı. Parasının çalındığı fark eden K.T polise giderek şikayette bulundu. Hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin, elinde bavulu olan kişiyi durdukları, sözde kimlik kontrolü yaptıkları sırada cüzdanından para çaldıkları belirlendi. Kiralık otomobil kullandıkları tespit edilen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İran uyruklu oldukları belirlenen şüpheliler Ahmet A.(53), Mehdi B.Z.(32), Navabali J. gözaltına alındı. Şüphelilerin bölgede polis süsü verilerek yapılan 2 ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler sevk edildikleri adli kurumlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.