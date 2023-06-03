Fatih'te Turist Rehberi Devrilen Ağacın Altında Kaldı

Beyazıt Meydanı'nda bir çınar ağacı ikiye bölünerek devrildi. Devrilen ağacın altında kalan turist rehberi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan rehberin sağlık durumu iyi.