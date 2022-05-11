Son dakika haberleri! (ek bilgiyle) Fatih'te tramvayla İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada : 6 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri! (ek bilgiyle) Fatih'te tramvayla İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada : 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre FATİH'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı.

FATİH'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. Kazada otobüsteki 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Fatih'te Haseki durağı yakanında tramvay yoluna giren İETT otobüs ile tramvay çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Kazada otobüsteki 6 kişi yaralandı.  Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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