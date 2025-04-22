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Fatih'te Tramvay Kazası: Kadın Yaralandı

Fatih'te Tramvay Kazası: Kadın Yaralandı
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Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Fatma K., tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadın tramvayın çarpması sonucu yaralandı.

Haseki'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma K'ye (52), seyir halindeki tramvay çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgedeki tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Yolcular tramvaylardan inerek yürüdü.

Tramvay seferleri daha sonra normale döndü.

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Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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