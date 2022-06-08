Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı (2) - Haberler

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Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı (2)

AA - Güncel
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Fatih'te tramvay ile polis aracının karıştığı kaza Kaza yerinin vatandaş kamerası görüntüleri GÜNCELLEME - Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı Bir süre yapılamayan tramvay seferleri, polis aracının kaldırılmasının ardından normale döndüDETAY EKLENDİİSTANBUL (A) - İstanbul Fatih'te tramvay...

Fatih'te tramvay ile polis aracının karıştığı kaza

Kaza yerinin vatandaş kamerası görüntüleri GÜNCELLEME - Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı

Bir süre yapılamayan tramvay seferleri, polis aracının kaldırılmasının ardından normale döndü

DETAY EKLENDİ

İSTANBUL (A) - İstanbul Fatih'te tramvay ile çarpışan polis aracının kaldırılmasının ardından hattaki seferler normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında göreve giden polis aracıyla çarpıştı.

Kazada 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde bir süre yapılamayan tramvay seferleri, polis aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Belediye ekipleri, kaza yerinde temizlik çalışması yaptı.

AA / Güncel

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