Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı - Haberler

Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı Fatih'te tramvay ile polis aracının karıştığı kaza Polis aracının kaldırılması Kaza yerinin temizlenmesi Trafiğin açılması Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı Kazada ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı İSTANBUL (A) - Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu... Fatih'te tramvay ile polis aracının karıştığı kaza Polis aracının kaldırılması Kaza yerinin temizlenmesi Trafiğin açılması Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı Kazada ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı İSTANBUL (A) - Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında bir polis aracıyla çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor. " denildi. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Fatih Güncel Haberler

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