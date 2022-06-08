Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar hattında, tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı ile karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı. Kazada 3 polis yaralandı.

Kabataş-Bağcılar hattındaki Fatih Laleli durağında saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Kazanın ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor" denildi.

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Fatih Güncel Haberler

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