Fatih'te Tramvay ile Otobüs Çarpıştı: 6 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı - Haberler

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Fatih'te Tramvay ile Otobüs Çarpıştı: 6 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı

ANKA - Oktay Yıldırım - Güncel
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Fatih'te Tramvay ile Otobüs Çarpıştı: 6 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde Aksaray yönüne ilerleyen tramvay, hemzemin geçitte İETT otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (ANKA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde Aksaray yönüne ilerleyen tramvay, hemzemin geçitte İETT otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsüne, Aksaray yönüne ilerleyen tramvay çarptı. Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazadan dolayı seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada ise kazadan sonra aksayan seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferler normale dönmüştür" denildi.

ANKA / Oktay Yıldırım - Güncel

Tramvay, Aksaray, Fatih, İETT, Güncel, Haberler

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