Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı - Haberler

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Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.

Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre, 6 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

İstanbul, Tramvay, Fatih, İETT, Güncel, Haberler

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