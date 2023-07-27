Fatih'te tramvay durağı yakınındaki ağaç devrildi
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İstanbul'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, rüzgar da şiddetini artırdı. Beyazıt Tramvay Durağı yakınlarındaki bir ağaç, sağanak ve rüzgarın da etkisiyle devrilirken, olayda yaralanma yaşanmadı. Devrilen ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.
Fatih'te tramvay durağı yakınındaki ağaç, sağanak ve rüzgarın etkisiyle devrildi.
İstanbul'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, rüzgar da şiddetini artırdı.
Beyazıt Tramvay Durağı yakınlarındaki bir ağaç, sağanak ve rüzgarın da etkisiyle devrilirken, olayda yaralanma yaşanmadı.
Devrilen ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel