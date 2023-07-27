Üye Girişi
Haberler

Fatih'te tramvay durağı yakınındaki ağaç devrildi

Güncel Haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, rüzgar da şiddetini artırdı. Beyazıt Tramvay Durağı yakınlarındaki bir ağaç, sağanak ve rüzgarın da etkisiyle devrilirken, olayda yaralanma yaşanmadı. Devrilen ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Fatih'te tramvay durağı yakınındaki ağaç, sağanak ve rüzgarın etkisiyle devrildi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, rüzgar da şiddetini artırdı.

Beyazıt Tramvay Durağı yakınlarındaki bir ağaç, sağanak ve rüzgarın da etkisiyle devrilirken, olayda yaralanma yaşanmadı.

Devrilen ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

İstanbul Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title