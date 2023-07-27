Fatih'te tramvay durağı yakınındaki ağaç devrildi

İstanbul'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, rüzgar da şiddetini artırdı. Beyazıt Tramvay Durağı yakınlarındaki bir ağaç, sağanak ve rüzgarın da etkisiyle devrilirken, olayda yaralanma yaşanmadı. Devrilen ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.