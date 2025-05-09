Fatih'te Tramvay Arızası: Yolcular Raylarda Yürüdü
Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcular, duraklarına ulaşmak için raylarda yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, Kabataş'tan Bağcılar'a seyir halinde olan tramvay, Çapa-Şehremini durağına yaklaştığı sırada belirlenemeyen nedenle arızalandı.
Araçtan inen yolcular, bir sonraki durağa ulaşmak için tramvay yolunda yürüdü.
Vatandaşların tramvay yolunda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel