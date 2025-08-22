Fatih'te Trafik Tartışması: Sürücü Silahla Taksi Şoförünü Tehdit Etti

FATİH'te otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı taksi şoförünü elindeki silahla tehdit etti. Saldırgan sürücünün taksi şoförünü yumruklayarak darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Elinde silahla otomobilden inen sürücü, taksi şoförünü tehdit edip yumruklayarak darbetti. Taksi şoförünü zorla aracına bindiren sürücü, kavgayı ayırmaya çalışanlara da bağırarak kendi aracına döndü. Trafiğin açılmasıyla olay büyümeden sona ererken yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.