Son dakika haberleri | Fatih'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te kontrolden çıkarak köprüden düşen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İskender Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan Nevzat Y. yönetimindeki 34 TC 2880 plakalı otomobil, Aksaray'da köprüden geçtiği sırada kontrolden çıktı. Otomobil, demir korkuluklara çarptıktan sonra köprüden boş alana düşerek yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan ve araçta sıkışan sürücü ile iki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Öte yandan sürücünün 1,56 promil alkollü olduğu tespit edildi.