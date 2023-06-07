FATİH'te trafik kavgası: Sopalı sürücü direksiyon başındaki sürücüye saldırdı

FATİH'te trafikte iki sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından kavga çıktı. Otomobilinden inen sürücülerden biri sopayla, diğer sürücünün kullandığı otomobilin camlarını kırdı. Direksiyon kabinindeki sürücüye de tekme ve sopa ile saldıran diğer sürücünün karıştığı kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yedikule Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücü ile başka bir otomobil sürücüsü arasında yolda bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Sürücülerden biri otomobilinden sopayla inerek diğer sürücünün kullandığı otomobilin camlarını kırdı. Daha sonra elindeki sopa ile direksiyon kabinindeki sürücüye yönelen kişi, kavgaya devam etti. Bu kişi, direksiyon kabinindeki sürücüye tekme atarak sopa ile saldırdı. O anlarda yolda duran diğer sürücüler araya girerek kavganın büyümesini engelledi. Kavga anları ise çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Sopalı sürücünün direksiyon başındaki sürücüye tekme attığı ve sopa ile vurduğu anlara görüntülere yansıdı.