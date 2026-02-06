Haberler

Fatih'te tren raylarının bulunduğu üst geçide tır çarptı

Güncelleme:
Fatih'te bir tır, tren raylarının bulunduğu üst geçide çarptı. Tırın dorsesi yan yattı ve ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı, yol trafiğe açıldı.

Fatih'te tren raylarının bulunduğu üst geçide çarpan tır, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Orgeneral Nafiz Gürman Caddesi'nde sabah saatlerinde sahil yönüne ilerleyen 06 PNP 35 plakalı tır, U3 Kazlıçeşme-Sirkeci Tren Hattı'nın bulunduğu üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, tırın kurtarılması için vinçle çalışma başlatıldı.

Tırın yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kurtarılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
