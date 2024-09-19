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Fatih'te Tır Kazası: Beton Refüj Yolu Kapattı

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Fatih'te bir tır, Vezneciler Alt Geçidi çıkışında beton refüje takılarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle alt geçidin giriş ve çıkışı kapandı. Vatandaşlar, tırı çıkarma çalışmaları yapıyor.

Fatih'te, beton refüje takılarak kaza yapan tır yolu kapattı.

Beyazıt Mahalesi Vezneciler Alt Geçidi çıkışında 06 DOE 855 plakalı tır, Fuat Paşa Caddesi'ndeki beton refüje takıldı.

Kaza nedeniyle alt geçidin giriş ve çıkışı kapandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, olaya müdahale edemeden ayrıldı.

Vatandaşlar tırı bulunduğu yerden taş ve tahta yardımıyla çıkarmaya çalıştı.

Tırı çıkarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

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