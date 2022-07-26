Son dakika haber! Fatih'te ters yönden gelen otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haber! Fatih'te ters yönden gelen otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Son dakika haber! Fatih'te ters yönden gelen otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre FATİH'te, ters yönden ilerleyen otomobil, motosiklet ile çarpıştı.

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FATİH'te, ters yönden ilerleyen otomobil, motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Fatih Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün İtfaiye Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na ters istikametten bağlandığı 34 LM 6245 plakalı otomobil, Edirne istikametine seyir halindeki motosiklet ile çarpıştı. Savrulan motosiklet, refüje çarparak durdu. Otomobil ise bir minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hastanede, hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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