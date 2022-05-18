FATİH'TE TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPIP YANDAKİ ÇANTAYI ÇALDI - Haberler

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te kafede telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, el çabukluğuyla yan masasındaki kadının çantasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te geçen ay, kafede oturan bir kişi, yan masasındaki kadının çantasını gözüne kestirdi. Telefonla konuşur gibi yapan şüpheli, kadını bir süre izledikten sonra el çabukluğuyla çantayı alarak, ayaklarının yanına çekti. Daha sonra da çaldığı çantayla uzaklaştı. Kadın bir süre sonra çantasının olmadığını fark etti. Kadın, kafenin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polis ekiplerine şikayette bulundu.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel