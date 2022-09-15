Son dakika haber: Fatih'te tartıştığı kişiye silah çeken şüpheli sınır dışı edilecek Güncel Haberler Son dakika haber: Fatih'te tartıştığı "çekçek" diye tabir edilen el arabalı kişiye silah çeken yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Fatih'te tartıştığı "çekçek" diye tabir edilen el arabalı kişiye silah çeken yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, 6 Eylül'de Fuat Paşa Caddesi'nde yabancı uyruklu A.K, çarpıştığı çekçek arabalı kişiye tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada A.K, üzerine yürüyen çekçek arabalı başka bir kişiye belindeki silahını çıkararak doğrulttu. Çevredekilerin araya girmesiyle A.K. sakinleştirildi. Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntünün sosyal medyada yayımlanmasının ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Eylül Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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