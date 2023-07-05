Fatih'te tartıştığı gümüşçü kardeşleri falçatayla yaralayan çaycıya 22 yıl hapis

Fatih'teki bir handa işlettiği ocaktan çay içmeyen gümüşçü kardeşleri çıkan tartışmada maket bıçağıyla yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 22 yıl hapse çarptırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fatih'teki Yağcı Han'da gümüş işlemeciliği üzerine iş yeri bulunan iki kardeş, 13 Mayıs 2022'de, işlettiği ocaktan çay içmedikleri gerekçesiyle hanın çaycısı E.R'nin maket bıçaklı saldırısına uğradı.

Gümüşçü kardeşler, saldırıda yüz, boyun, omuz ve ellerinden derin kesiklerle yaralanırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dava dosyasına giren görüntülerde, handaki bir iş yerinden bağırış sesleri yükseldiği, sanığın babası olduğu belirlenen siyah gömlekli kişinin koşarak iş yerine doğru gittiği görüldü.

Babanın, görüntülerde sanık olduğu belirlenen çizgili tişörtlü E.R'yi beraberinde bir kişiyle iş yerinden çekiştirerek dışarı çıkardığı görülürken, kanayan elini tutan bir kişinin ise dışarı çıkıp çevredekilerden "havlu getirin" ve "ambulans çağırın" diye bağırdığı duyuldu.

Görüntünün sonlarında ise üzeri çıplak ve kanaması olduğu belirlenen bir kişinin kadraja girdiği görüldü.

Olayın ardından tutuklanan E.R. hakkında, iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Konuşmak için yanlarına gittim"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık E.R, olay günü müştekilerin yanına öldürmek için değil konuşmak için gittiğini savundu.

Hanın girişindeki çay ocağını işlettiğini belirten E.R, müştekilerin de bu handa esnaf olduklarını ifade etti.

Sanık E.R, olaydan 6-7 ay öncesine kadar kendisinden çay içen iki kardeşin, daha sonra servisle ilgili şikayetleri olduğunu söyleyerek çay içmeyi bıraktıklarını anlattı.

Mağdurların çay ocağının önünden her geçtiklerinde kendisine küfür ettiklerini öne süren E.R, "Olay günü çay servisi yaparken müştekilerden S.A'yı tek başına otururken gördüm. Konuşmak için yanına gitmeye karar verdim. Dükkana girdiğimde bana küfür etti. Kaldırmak için yakasından tuttum. O sırada kardeşi ve yanındaki bir kişi arkadan beni tuttu. Darbe aldım. Falçatayı nereden buldum bilmiyorum. Üstümde de olabilir, masadan da almış olabilirim. O kadar yaralama yaptığımı zannetmiyorum. Nasıl oldu anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Olay sırasında kafasına darbe aldığı için olay anını tam olarak hatırlamadığını söyleyen E.R, duruşma salonunda izletilen olayla ilgili görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Sanık E.R, şizofreni hastası olduğunu belirterek buna ilişkin raporunun bulunduğunu öne sürdü.

Gümüşçü kardeşler olay anını anlattı

Müşteki S.A. da ifadesinde, handa kardeşiyle gümüş işi yaptıklarını, sanığın çay ocağından hiçbir zaman çay içmediklerini belirterek, iş yerlerinde hem çay hem de kahve makineleri olduğunu anlattı.

Sanığa küfür etmediklerini ifade eden S.A, "Olay günü müşterime mal teslimatı için hazırlanıyordum. Müşterim ve kardeşim yanımdaydı. Sanığın kapıdan koşarak girdiğini gördüm. Son anda elindeki falçatayı fark ettim. Aramızda bir adım kalmıştı. Müşterinin üzerinden bana doğru uçup falçatayı salladı. Elini tutmaya çalıştım, eli kaydı, suratıma vurdu. Asıl hedefi boynuma atmaktı. Yüzüme isabet etti. Kan fışkırdı, her yer kan oldu." diye konuştu.

Sanığın birkaç falçata darbesine daha maruz kaldığını ve kan kaybından güçsüzleştiğini anlatan S.A, "Beni 'öldü' diye bıraktı herhalde. Sonra kardeşime saldırarak ona öldürücü darbeler vurdu. Küfür edip bizi öldüreceğini söyledi. İki ay çalışamadım. Yüzümde, boynumda hayatım boyunca çıkmayacak kalıcı bir iz oluştu. Suratımda hissizlik var." dedi.

Diğer müşteki S.A da sanığın yalan beyanda bulunduğunu dile getirerek, "Sanık ağabeyime yaptığı her şeyden sonra direkt bana saldırmaya başladı. Boynumdan yaralandım, hayati risk geçirdiğim raporlarda yazıyor. Sol elimin bir parmağı çalışmıyor. Çenemde ve boynumda falçata darbelerinden kalıcı iz oluştu. Şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Adli Tıp Kurumundan "Cezai ehliyeti tam" raporu

Yargılama sırasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilen sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna karşı cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi.

Tanıkların dinlenilmesi, raporların aldırılması ve delil değerlendirmelerinin ardından mahkeme heyeti davayı karara bağlayarak gerekçeli kararını açıkladı.

"Sanığın kastı yaralamak değil öldürmek"

Sanığın hiçbir şey söylemeksizin direkt saldırdığı müştekilere öldürmeye elverişli bıçakla vurduğunu belirten mahkeme heyeti, bıçaklı darbe sayısı ve müştekilerin yaralandıkları bölgelere işaret etti.

Yüzlerindeki yaraların sabit iz getirecek kadar derin olan müştekilerin olay anında kendilerini geriye atarak ölümden kurtulduklarına kanaat getiren mahkeme, sanığın kastının yaralamak değil öldürmek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Heyet, sanığın akıl hastası olduğu iddiasının Adli Tıp Kurumu raporuyla çürütüldüğünden bu iddiayı suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın, iki kardeşe karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 22 yıl hapse çarptırılmasına hükmetti.