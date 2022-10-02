Fatih'te tarihi kara surlarında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Fatih Fetihkapı'daki tarihi kara surlarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fatih Fetihkapı'daki tarihi kara surlarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fetihkapı'daki kara surlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri kısa sürede yangını kontrol altına alarak, alev alan tahta parçaları ve çöpleri söndürdü. Yangın sonrası surlarda hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Türetken İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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