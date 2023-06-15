FATİH'TE TARİHİ ÇEŞMEYİ SARI KIRMIZI RENGE BOYADILAR

Unkapanı Mahallesi'nde bulunan ve Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan 200 yıllık Salih Paşa Çeşmesi'nin bir bölümü sarı kırmızı renklere boyandı. Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen bir grup, çeşmenin bulunduğu sokağın kaldırımlarını, aydınlatma direklerini de sarı kırmızıya boyadı. Bu sırada, sokakta bulunan tarihi çeşmenin bir bölümünün de sarı kırmızı renklere boyandığı belirtildi. Sosyal medyadaki tepki üzerine kırmızı rengin üzeri önce sarı ardından da beyaz boya ile kapatıldı.

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"BU SEVİMSİZ OLAYLA GÜNDEME GELDİ"

"KÜLTÜR VARLIKLARIMIZA BÖYLE MÜDAHALE ETMEMEK GEREKİYOR"

"BU ÇEŞME KLASİK OSMANLI ÜSLÜPLU BİR MAHALLE ÇEŞMESİ"

"BÖYLE BİR MÜDAHALE BİR ANDA TOPLUMDA CİDDİ BİR TEPKİYLE KARŞILANDI"

Tepkilerin ardından çeşmenin sarı kırmızıya boyanan bölümü önce sarıya sonra ise beyaza boyandı. Fatih Belediyesi'nden ise açıklama yapılmadı.