Fatih'te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul Fatih'te, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu almaması, turist seçmesi ve taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine denetim yapıldı.

İstanbul Fatih'te, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu almaması, turist seçmesi ve taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sürücülerin belgelerinin de incelendiği denetimde, ticari taksilerdeki kısa mesafe yolcu alınmaması, turist seçilmesi ve taksimetre açılmaması gibi durumlar kontrol edildi.

Uygulamada sırasında kemer takmayan 2 sürücüye para cezası kesildi.