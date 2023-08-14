Fatih'te Taksicilere Denetim: Binlerce Lira Cezalar Kesildi

İstanbul Fatih'te sivil trafik polisleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde taksimetre açmayan bir sürücüye bin 979 lira, emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye toplamda 4 bin 360 lira, aracının muayene tarihi geçmiş bir sürücüye ise 951 lira para cezası kesildi.

Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, FATİH'te sivil trafik polisleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde taksimetre açmayan bir sürücüye bin 979 lira, emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye toplamda 4 bin 360 lira, aracının muayene tarihi geçmiş bir sürücüye ise 951 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Fatih Aksaray Metro İstasyonu çevresinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 10 taksi şoförüne 436'şar lira, muayene tarihi geçmiş bir şoföre 951 lira, taksimetre açmayan bir şoföre ise bin 979 lira para cezası kesildi.

Taksimetre açmayan şoför Fahrettin Akpınar, "Arkadaş daha yeni bindi taksimetre açıyoruz. Sorabilirsiniz kendisine. Emniyet kemerinden de ceza yedim. Yeni binmişti zaten. Hemen şurada binmişlerdi. Yabancı değil Türk'tür sorabilirsiniz" dedi. Başka bir şoför ise, "Her zaman emniyet kemeri mi takacağız ?.Adamın valizi var, valizi aldık koyduk. Şuradan aldım." diyerek ceza kesilmesine tepki gösterdi. Taksi şoförüne, çalıştığı taksinin muayenesi olmadığı için de para cezası uygulandı.