FATİH'te Taksicilere Denetim: 5 Taksi Trafikten Men Edildi, Ehliyetine El Konulan Sürücü Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te taksilere yönelik denetim yaparken 5 taksi trafikten men edildi ve ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan bir sürücü yakalandı. Denetimlerde ceza yazılan sürücüler arasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayanlar da vardı. Ayrıca emniyet kemeri takmayan yolculara da ceza kesildi. Denetimlerde toplamda 40 bin liralık ceza kesildi.

FATİH'te taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında 5 taksi trafikten men edilirken, ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan bir sürücü de taksi kullanırken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih'de taksilere yönelik denetim yaptı. Denetim sırasıda kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza yazıldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan yolculara da ceza yazıldı. Denetimde 40 bin liralık ceza kesilirken 5 otomobil trafikten men edildi.

DUR İHTARINA UYMAYAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE 2081 YILINA KADAR EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir taksi sürücüsü denetim noktasından kaçmak istedi. Ekipler tarafından durdurulan 34 TFY 56 plakalı taksinin sürücüsü Bayram T.'nin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Bayram T.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanma', 'Dur ihtarına uymama' suçlarından 21 bin lira ceza kesildi. Bayram T.'nin aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"GİTTİĞİM YOL 5 KİLOMETRE, 400 LİRA İSTEDİ BENDEN"

"EVRAKLARIM EKSİK OLDUĞU İÇİN DURMADIM"

Sivil Trafik Polis Ekiplerinin kontrol noktasında kaçmaya çalışan Bayram T., "Normal trafik vardı. Başka bir şey. Ama evraklarım eksik olduğu için. Sonra dur dedi durdum zaten" dedi.