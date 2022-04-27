Fatih'te taksicilere ceza yağdı

AKSARAY (DHA) - FATİH'te taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 6 sürücüye emniyet kemeri takılı olmadığından, bir sürücüye telefonla konuştuğu ve başka bir taksi sürücüsüne ise taksimetreyi açmadığı için toplam 2 bin 491 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Aksaray'da taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında tek tek durdurulan taksi sürücülerinin, gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını, yolcu seçip seçmediğini ve taksimetreye yönelik kontrollerini de yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel