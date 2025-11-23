Haberler

Fatih'te Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralı Var

Fatih'te bir taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, polis ışık ihlali ile ilgili inceleme başlattı.

FATİH'te bulvarda seyir halindeki taksi ile caddeden çıkan motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, hangi sürücünün ışık ihlali yaptığına yönelik inceleme başlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Caddesi'nden bulvara çıkan M.K. yönetimindeki 34 MR 8962 plakalı motosiklet ile bulvar üzerinde ilerleyen İ.Y.'nin kullandığı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, kazada hangi sürücünün ışık ihlali yaptığına yönelik inceleme başlattı. Araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
