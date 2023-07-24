Fatih'te Şüpheli Çanta Kontrollü Şekilde Patlatıldı
Güncel Haberler
İstanbul Fatih'te bir ağaç altına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, çanta boş çıktı.
İstanbul Fatih'te bir ağaç altına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
Adnan Menderes Bulvarı'ndaki İstanbul İl Göç İdaresi önünde sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı.
Bölgede trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Fatih Ulaş - Güncel