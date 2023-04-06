FATİH'TE SOKAK ORTASINDA CİNAYET KAMERADA

Fatih'te iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartıştığı Barış Yandım'a belinden çıkardığı silahla ateş eden şüpheli, Yandım'ın bacağına isabet ettirdi. Şüpheli, peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yandım, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Esnaf, Yandım'ın sonradan öldüğünü söyledi.

Olay, 1 Nisan Cumartesi gece saat 03.00 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartıştığı Barış Yandım'a belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Yandım'ın tekme atarak karşılık vermeye çalıştığı sırada kurşunlardan biri bacağına isabet etti. Şüpheli, Yandım'a peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yandım'ın arkadaşları peşinden koşup şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yandım'ın arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Yandım'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Barış Yandım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

"SONRADAN ÖLMÜŞ"

Esnaf Süleyman Yılmaz, "Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saat 02.00 sularında bizim bildiğimiz kadarıyla aralarında kavga çıkıyor. Karşı taraftaki arkadaş silahını çekip ayağına sıkıyor. Ötekisi yere düştüğü anda ayağını havaya kaldırırken silaha değiyor; kafasına denk geliyor ve mermi kafasına geliyor. Gittiğinde aşıyordu fakat, sonradan bize öldüğünü bildirdiler. Söylediklerine göre olay yerinde hayatını kaybetmemişti. Polisin dediklerine göre şahıs sonradan ölmüştü" dedi.