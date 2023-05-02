FATİH'te sokak kavgasında polis uyarı ateşiyle yaralanan genç hayati tehlike altında

Osman Ataman (26) evinin penceresinden izlediği sokak kavgasında polislerin açtığı uyarı ateşiyle başına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ataman'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH'te Osman Ataman (26) sokakta çıkan kavgayı evinin penceresinden izlediği sırada polislerin açtığı uyarı ateşiyle başına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ataman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga seslerini duyan 1 çocuk babası Osman Ataman (26) evinin penceresine çıktı. Bu sırada kavgaya müdahale etmeye gelen polis ekipleri, havaya doğru uyarı ateşi açtı. Polislerin silahından çıkan kurşunlardan biri Osman Ataman'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Ataman'ı gören arkadaşı durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ataman'ın hayati tehlikesi sürüyor. Kavgaya karışan 8 kişi ise gözaltına alındı.

Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği, sonrasında ise polis ekiplerinin gelip havaya ateş ederek tarafları ayırdığı anlar yer aldı.