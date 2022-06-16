Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığın 7,5 yıla kadar hapsi istendi

Fatih'te, Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin'in 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Çetin ve şikayetçi Kaya ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık ile şikayetçinin arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduklarını, sanığın 30 Temmuz 2021'de müştekinin arkasından ateş edip kaçtığının güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiğini belirtti.

Sanığın ifadesinde ateş ettiğini kabul ettiği, şikayetçinin ise sanığı teşhis ettiği bildirilen mütalaada, sanığın "silahla kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

Görüşün ardından söz alan Enes Kaya, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Kaya'nın avukatı, müvekkilinin ayağında hala mermi parçaları olduğunu, yaralanmasının da kalıcı olabileceğini belirterek, suç vasfı değişebileceğinden rapor alınmasını talep etti.

Sanığın avukatı ise yeni bir rapor aldırılması talebinin reddedilmesini istedi.

Yeniden rapor aldırılması talebini reddeden mahkeme, taraflara beyanlarını sunmaları için süre verip duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Temmuz 2021'de Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde Enes Kaya'nın bacağından yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Recep Çetin ile azmettirici oldukları değerlendirilen A.Ö. ile M.B, 5 Ağustos'ta gözaltına almıştı.

Sinema ve reklam sektöründe hizmet veren şirkete sahip Kaya'nın 1 Ocak 2021'de Balat Mahallesi'nde bir arsa, bina ve müştemilatı kiraladığı, 27 Ocak ve 18 Temmuz'da Kaya'yı telefonla arayan kişilerin, kiraladığı yerin Çetin'e ait olduğunu söyleyerek tehdit ettiği belirlenmişti. Son olarak 30 Temmuz'da da tehdit edilen Enes Kaya, aynı gün saldırıya uğramıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö. ve M.B. serbest bırakılırken, Recep Çetin "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Recep Çetin hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.