Fatih'te Silahlı Sataşma: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Fatih'te bir kişi silah doğrultarak sataştığı kişi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Balat Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Efkan A. (23), C.K'ye (50) silah doğrultarak sataştı. C.K. ise evine çıkıp tüfeğini alarak daha önce de çok kez kendisine sataşmada bulunduğu belirtilen Efkan A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efkan A'yı ağır yaralı halde hastaneye götürdü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise C.K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, olay sırasındaki bağrışma ve silah sesleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.