Fatih'te Silahlı Saldırı: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Olay, 28 Eylül'de saat 02.30 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosiklet ile iş yerinin önüne gelen kaslı şüpheli ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kurşunların iş yerine isabet ettiğini belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay öncesinde iki motosikletin birlikte hareket ettiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan ikinci motosiklette bulunan şüphelilerden Y.E.S. (17) ve A.T. (21) gözaltına alındı. Şüpheliler 1 Ekim'de sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmaları sürdüren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren B.D. (29) isimli şüpheliyi 8 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken silahlı saldırıda kullanılan motosiklet Topkapı Mahallesi'nde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
