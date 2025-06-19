Fatih'te Silahlı Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Fatih'te Silahlı Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Fatih'te bir sürücü, yanındaki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

FATİH'te, otomobiliyle sokağa girdiği sırada yanındaki kişinin silahlı saldırısına uğrayan sürücü öldü. Polis, saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DS 3661 plakalı otomobil iddiaya göre, sokağa girdiği esnada yolcu koltuğundan oturan şüpheli, bilinmeyen bir nedenle sürücüye tabancayla ateş etti. Direksiyon başındaki sürücü kanlar içinde kalırken şüpheli, araçtan inerek önce çevredeki bir apartmana girdi ardından da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobili otoparka çekildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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